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広８―１中（１日） 広島、貯金を今季最多２０に

更新日時：2017年7月1日(土) PM 05:37
　広島が貯金を今季最多の２０とした。エルドレッドが３打席連続本塁打で計４打点。二回に先制１９号ソロ、三回に２０号２ラン、五回も２１号ソロを放った。薮田は６回１失点でチーム最多に並ぶ７勝目。中日は小笠原が４本塁打を浴びた。

 

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