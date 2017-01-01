広島が貯金を今季最多の２０とした。エルドレッドが３打席連続本塁打で計４打点。二回に先制１９号ソロ、三回に２０号２ラン、五回も２１号ソロを放った。薮田は６回１失点でチーム最多に並ぶ７勝目。中日は小笠原が４本塁打を浴びた。