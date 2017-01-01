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米ゴルフ、リングメルト首位守る ３日目

更新日時：2017年7月2日(日) AM 09:22
　米男子ゴルフのクイッケンローンズ・ナショナルは１日、米メリーランド州ポトマックのＴＰＣポトマック（パー７０）で第３ラウンドが行われ、第１日から首位のダビド・リングメルト（スウェーデン）は７３と伸びなかったが、通算７アンダー、２０３でトップを守った。ダニエル・サマーヘイズ（米国）が１打差の２位。６５をマークしたスペンサー・レビン（米国）がさらに１打差の３位につけた。（共同）

 

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