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バスケ、渡嘉敷は途中出場３得点 米女子プロ、ウイングズ戦

更新日時：2017年7月2日(日) PM 12:25
　米女子プロバスケットボールＷＮＢＡでストームの渡嘉敷来夢は１日、テキサス州アーリントンでのウイングズ戦に途中出場し、１４分弱のプレーで３得点、２リバウンドだった。チームは８９―６９で勝った。（共同）

 

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