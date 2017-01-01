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上田利治氏は１日に肺炎で死去 日本ハムが発表
更新日時：2017年7月2日(日) PM 12:50
プロ野球日本ハムは２日、元監督の上田利治（うえだ・としはる）氏が１日午前２時５５分、肺炎のため川崎市内の病院で死去したと発表した。８０歳。葬儀・告別式は６日午前１０時より横浜市青葉区美しが丘２の２１の４、公益社会館たまプラーザで。喪主は妻勝子（かつこ）さん。
上田利治氏
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