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台風３号が発生 沖縄の南の海上

更新日時：2017年7月2日(日) PM 01:24
　気象庁によると、２日午前９時ごろ、沖縄の南の海上で熱帯低気圧が台風３号になった。時速約３５キロで北西に進んでいる。中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートル。中心から半径１５０キロ以内が風速１５メートル以上の強風域になっている。

 

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