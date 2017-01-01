オリックスが逆転勝ちで３連勝。２―３の五回に失策を足がかりにロメロの適時打とマレーロの２点打で３点を挙げ、八回に小島の適時打で加点した。ディクソンが５回３失点で６勝目。平野は１８セーブ目。西武は今季初の５連敗。