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関記録員が５００試合 ロッテ―日本ハム戦で

更新日時：2017年7月2日(日) PM 04:39
　日本野球機構（ＮＰＢ）の関慎太郎公式記録員（４０）が２日のロッテ―日本ハム１２回戦（ＺＯＺＯマリン）で通算５００試合出場を記録した。

 

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