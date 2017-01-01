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楽４―５ソ（２日） ソフトＢ、八回に逆転

更新日時：2017年7月2日(日) PM 05:01
　ソフトバンクが逆転勝ち。１―３の八回に柳田、松田の適時打で追い付き、なお１死満塁から中村晃の中前打で２点を勝ち越した。モイネロが来日初勝利で、サファテがリーグトップの２４セーブ目。楽天は拙守も絡み、松井裕が崩れた。

 

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