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神５―４ヤ（２日） 阪神・岩貞が４勝目

更新日時：2017年7月2日(日) PM 05:50
　阪神は１―３の六回、福留の二塁打を足場に大山と代打中谷の適時打で追い付き、暴投で勝ち越した。七回は糸井がソロ。岩貞は６回３失点で４勝目。ドリスがリーグトップの２２セーブ目。ヤクルトの石川はリーグワーストの９敗目。

 

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