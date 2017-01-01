文字サイズを変更する
HOME
>
全国のニュース
全国のニュース
ツイート
神５―４ヤ（２日） 阪神・岩貞が４勝目
更新日時：2017年7月2日(日) PM 05:50
阪神は１―３の六回、福留の二塁打を足場に大山と代打中谷の適時打で追い付き、暴投で勝ち越した。七回は糸井がソロ。岩貞は６回３失点で４勝目。ドリスがリーグトップの２２セーブ目。ヤクルトの石川はリーグワーストの９敗目。
１つ前へ戻る
上毛新聞ニュースHOMEへ
全国の主なニュース
東京都議選、投票始まる 小池勢力と自民が対決
板垣退助もルイ・ヴィトン好き １３０年前、パリに記録
コニカミノルタが米企業買収へ 遺伝子分析がん診断、１千億円
トランプ氏が日中首脳電話会談へ 北朝鮮対応を協議
将棋の藤井四段、なるか３０連勝 歴代最多の最年少プロ
米大リーグ、上原は１回を１失点 田沢無失点、イチロー凡退
クラブで発砲、２８人負傷 米南部、警察はテロ否定
上田利治氏が死去 阪急で３年連続日本一
上毛読者クラブ 風っ子
ニュース動画
すみかくらぶ
新卒就活サイト「Web-JUMPS」
求人情報「求人サンデー」
みのりくらぶ
テレ９
健康通信くらぶ
上毛新聞社の本
群馬県のニュース 週間ランキング
「カッパピア」跡地 子ども用プール･･･
映画撮影や漫画モデルの名店休業 ･･･
ネーミングライツ 名称変更に抵抗･･･
こけら落とし目前に… 太田市民会･･･
草津・湯畑 国名勝に 県内８件目･･･
上毛かるた 誕生70年でブーム 新た･･･
中学教員 ４人に１人が「過労死ライ･･･
映画「お前はまだグンマを知らない･･･
勇気と連携 老犬の生命救う 太田の･･･
高崎の群馬循環器病院が破綻 負債14･･･
上毛新聞の特集
“ぐんま愛” 職と起業関連記事特集
高校野球情報
高校野球 試合結果
小中学生スポーツ特別紙面 写真プレゼント
教職員異動お試し版
花ごよみ
世界遺産関連記事
選挙2017
三山春秋
視点 オピニオン２１
電子速報
みのりくらぶ
健康・医療情報サイト 健康通信くらぶ
URLを携帯へ転送 右のQRコードから上毛新聞モバイルサイト「じょうもばいる」にアクセスできます
上毛新聞ニュースに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。
Copyright JOMO SHINBUN. All right reserved.
上毛新聞社/
371-8666 群馬県前橋市古市町1-50-21
47NEWS参加社
一覧
北海道新聞
室蘭民報
河北新報
東奥日報
デーリー東北
秋田魁新報
山形新聞
岩手日報
福島民報
福島民友新聞
産業経済新聞
日本経済新聞
ジャパンタイムズ
下野新聞
茨城新聞
上毛新聞
千葉日報
神奈川新聞
埼玉新聞
山梨日日新聞
信濃毎日新聞
新潟日報
中日新聞
中部経済新聞
伊勢新聞
静岡新聞
岐阜新聞
北日本新聞
北國新聞
福井新聞
京都新聞
神戸新聞
奈良新聞
紀伊民報
山陽新聞
中国新聞
日本海新聞
山口新聞
山陰中央新報
四国新聞
愛媛新聞
徳島新聞
高知新聞
西日本新聞
大分合同新聞
宮崎日日新聞
長崎新聞
佐賀新聞
熊本日日新聞
南日本新聞
沖縄タイムス
琉球新報
共同通信