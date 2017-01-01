日本ハムは六回に大田、松本の連続本塁打で２点を先行。八回にレアードの１７号２ラン、大田の２点打などで５点を挙げた。上沢は６回１失点で２年ぶり勝利。ロッテは石川が五回途中に危険球退場となり、救援陣が踏ん張れなかった。