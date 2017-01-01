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ロ３―８日（２日） 日ハム上沢が２年ぶり勝利

更新日時：2017年7月2日(日) PM 06:35
　日本ハムは六回に大田、松本の連続本塁打で２点を先行。八回にレアードの１７号２ラン、大田の２点打などで５点を挙げた。上沢は６回１失点で２年ぶり勝利。ロッテは石川が五回途中に危険球退場となり、救援陣が踏ん張れなかった。

 

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