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セーリング女子の松浦が３位 世界ユース選手権

更新日時：2017年7月3日(月) PM 12:39
　１日までイタリアのトルボレで行われたセーリングＲＳＸ級の世界ユース選手権の女子で１８歳の松浦花咲実（大阪学芸高）が３位に入った。（共同）

 

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