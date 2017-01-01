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長野・松本の学校で職員切り付け 男逃走と通報

更新日時：2017年7月3日(月) PM 05:59
　長野県警によると、３日午後、同県松本市の私立学校で男が女性職員を切り付けて逃走したと、１１０番があった。女性は腕にけがをしたもよう。県警は男の行方を追っている。

 

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