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テニス、奈良、１回戦で敗れる ウィンブルドン女子シングルス

更新日時：2017年7月4日(火) AM 05:42
　【ウィンブルドン共同】テニスのウィンブルドン選手権は３日、ロンドン郊外のオールイングランド・クラブで行われ、女子シングルス１回戦で奈良くるみ（安藤証券）は予選を突破したフランソワーズ・アバンダ（カナダ）に２―６、４―６で敗れた。

 

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