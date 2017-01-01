文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

北朝鮮がミサイル発射と日本政府 ＥＥＺ内に着水の可能性

更新日時：2017年7月4日(火) AM 10:49
　日本政府は４日、北朝鮮がミサイルを発射し、日本の排他的経済水域（ＥＥＺ）内に着水する可能性があると発表した。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ