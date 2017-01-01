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２Ａジャクソン中後は２回無失点 テネシー戦

更新日時：2017年7月4日(火) PM 02:38
　米大リーグ、ダイヤモンドバックス傘下のマイナー、２Ａジャクソンの中後が３日、テネシー戦の七回から２番手で登板し、２回１安打無失点、３三振で勝敗などは付かなかった。（共同）

 

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