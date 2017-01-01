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復興次官に関氏 １１日付

更新日時：2017年7月4日(火) PM 03:09
　復興庁は４日、西脇隆俊事務次官（６１）が退任し、後任に総務省出身の関博之統括官（５９）を充てる人事を発表した。関氏の後任には、国土交通省出身の加藤久喜内閣府政策統括官（５８）を起用する。発令は１１日付。

　関博之氏

 

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