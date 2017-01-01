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自民、前次官の参考人招致応じる 来週の閉会中審査の際

更新日時：2017年7月4日(火) PM 03:59
　自民党の竹下国対委員長は４日、民進党の山井国対委員長との会談で、来週の閉会中審査の際に、加計学園問題に首相官邸が関与したと主張する前川喜平前文部科学事務次官の参考人招致に応じる考えを示した。

 

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