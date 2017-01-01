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北朝鮮がＩＣＢＭ発射成功と発表 朝鮮中央テレビ

更新日時：2017年7月4日(火) PM 03:44
　【北京共同】北朝鮮は４日、「特別重大報道」を発表し、大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）の発射実験に成功したと表明した。朝鮮中央テレビが伝えた。

 

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