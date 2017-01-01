六回表終了、降雨コールドゲーム。楽天は１―１の四回２死満塁から、三好、島内、ペゲーロの３連続適時打で４点を勝ち越した。則本は２安打１失点、７奪三振の完投でリーグトップの９勝目。ロッテは二木が踏ん張れず５０敗目。