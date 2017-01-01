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バスケ日本は決勝トーナメントへ Ｕ―１９男子Ｗ杯

更新日時：2017年7月4日(火) PM 11:45
　バスケットボールのＵ―１９（１９歳以下）男子ワールドカップ（Ｗ杯）は４日、カイロで行われ、１次リーグＣ組の日本はカナダに７５―１００で敗れ、通算１勝２敗で同組３位となり、決勝トーナメントに進んだ。八村塁（ゴンザガ大）は２１得点だった。（共同）

 

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