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バレー豊田合成は準決勝進出 男子のアジア・クラブ選手権

更新日時：2017年7月5日(水) AM 12:13
　バレーボール男子のアジア・クラブ選手権は４日、ベトナムのニンビンなどで行われ、豊田合成は準々決勝でベトナムのチームを３―０で下して準決勝に進んだ。（共同）

 

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