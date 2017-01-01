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成田空港元上席執行役員を逮捕へ 警視庁、収賄容疑で

更新日時：2017年7月5日(水) AM 08:08
　成田空港の事業を巡り、業者に便宜を図った見返りに現金を受け取ったとして、警視庁は５日までに、成田国際空港会社法違反（収賄）の疑いで、同社の元上席執行役員（６４）の逮捕状を取った。同日、逮捕する方針。

 

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