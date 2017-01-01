文字サイズを変更する
HOME
>
全国のニュース
全国のニュース
ツイート
成田空港元上席執行役員を逮捕へ 警視庁、収賄容疑で
更新日時：2017年7月5日(水) AM 08:08
成田空港の事業を巡り、業者に便宜を図った見返りに現金を受け取ったとして、警視庁は５日までに、成田国際空港会社法違反（収賄）の疑いで、同社の元上席執行役員（６４）の逮捕状を取った。同日、逮捕する方針。
１つ前へ戻る
上毛新聞ニュースHOMEへ
全国の主なニュース
北朝鮮ＩＣＢＭ発射成功と米高官 アラスカ到達能力、分析継続
須藤美貴さんが早食い４連覇 ＮＹ恒例ホットドッグ大会
安保理、日本時間６日緊急会合へ 米要請、ミサイル非難検討
藤原審議官が経産省復帰 加計問題で特区担当
島根に大雨特別警報 土砂災害に警戒呼び掛け
イチローは１打数無安打 カージナルス戦
福島第１廃炉、気中工法で 政府・東電、近く決定
手足口病、大流行の兆し 患者数が昨年同時期の６倍
上毛読者クラブ 風っ子
ニュース動画
すみかくらぶ
新卒就活サイト「Web-JUMPS」
求人情報「求人サンデー」
みのりくらぶ
テレ９
健康通信くらぶ
上毛新聞社の本
群馬県のニュース 週間ランキング
「カッパピア」跡地 子ども用プール･･･
映画撮影や漫画モデルの名店休業 ･･･
こけら落とし目前に… 太田市民会･･･
ネーミングライツ 名称変更に抵抗･･･
草津・湯畑 国名勝に 県内８件目･･･
中学教員 ４人に１人が「過労死ライ･･･
上毛かるた 誕生70年でブーム 新た･･･
持ち主判明、現金返還 沼田の「廃･･･
高崎の群馬循環器病院が破綻 負債14･･･
映画「お前はまだグンマを知らない･･･
上毛新聞の特集
“ぐんま愛” 職と起業関連記事特集
高校野球情報
高校野球 試合結果
小中学生スポーツ特別紙面 写真プレゼント
教職員異動お試し版
花ごよみ
世界遺産関連記事
選挙2017
三山春秋
視点 オピニオン２１
電子速報
みのりくらぶ
健康・医療情報サイト 健康通信くらぶ
URLを携帯へ転送 右のQRコードから上毛新聞モバイルサイト「じょうもばいる」にアクセスできます
上毛新聞ニュースに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。
Copyright JOMO SHINBUN. All right reserved.
上毛新聞社/
371-8666 群馬県前橋市古市町1-50-21
47NEWS参加社
一覧
北海道新聞
室蘭民報
河北新報
東奥日報
デーリー東北
秋田魁新報
山形新聞
岩手日報
福島民報
福島民友新聞
産業経済新聞
日本経済新聞
ジャパンタイムズ
下野新聞
茨城新聞
上毛新聞
千葉日報
神奈川新聞
埼玉新聞
山梨日日新聞
信濃毎日新聞
新潟日報
中日新聞
中部経済新聞
伊勢新聞
静岡新聞
岐阜新聞
北日本新聞
北國新聞
福井新聞
京都新聞
神戸新聞
奈良新聞
紀伊民報
山陽新聞
中国新聞
日本海新聞
山口新聞
山陰中央新報
四国新聞
愛媛新聞
徳島新聞
高知新聞
西日本新聞
大分合同新聞
宮崎日日新聞
長崎新聞
佐賀新聞
熊本日日新聞
南日本新聞
沖縄タイムス
琉球新報
共同通信