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東証、一時２万円割れ 午前９時１５分現在

更新日時：2017年7月5日(水) AM 09:57
　５日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前日終値比３７円７０銭安の１万９９９４円６５銭となり、一時２万円を割り込んだ。

 

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