文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

日欧、ワイン関税即時撤廃へ ＥＰＡ交渉

更新日時：2017年7月5日(水) AM 09:29
　日本と欧州連合（ＥＵ）の経済連携協定（ＥＰＡ）交渉は５日、ワインの関税を双方が即時撤廃することで折り合う見通しになった。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ