文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

中３―０ヤ（５日） 中日が無失点リレー

更新日時：2017年7月5日(水) PM 08:18
　中日が無失点リレーで快勝した。ジョーダンは６回２安打で６勝目。岩瀬、又吉、田島も無安打でつないだ。打線は二回に福田の２点二塁打で先制し、六回も藤井の犠飛で加点した。ヤクルトは一回の逸機が響き、４連敗となった。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ