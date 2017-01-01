中日が無失点リレーで快勝した。ジョーダンは６回２安打で６勝目。岩瀬、又吉、田島も無安打でつないだ。打線は二回に福田の２点二塁打で先制し、六回も藤井の犠飛で加点した。ヤクルトは一回の逸機が響き、４連敗となった。