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ロ２―６楽（５日） 楽天が逆転勝ち

更新日時：2017年7月5日(水) PM 10:38
　楽天が逆転勝ちした。１―２の五回無死満塁から銀次の二ゴロの間に追い付き、続くアマダーの犠飛で勝ち越した。九回はウィーラーの２ランなどで３点を奪った。釜田が６回２失点で６月１３日以来の４勝目。ロッテは３連敗を喫した。

 

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