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東証２８円安 午前９時１５分現在

更新日時：2017年7月6日(木) AM 09:51
　６日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、２８円９２銭安の２万００５２円７１銭となった。

 

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