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８月第１週にも内閣改造を調整 

更新日時：2017年7月7日(金) AM 10:39
　安倍晋三首相は、内閣改造・自民党役員人事を８月第１週にも実施する方向で調整に入った。複数の政府・与党関係者が７日、明らかにした。

 

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