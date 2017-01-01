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ソフトボール、日本は開幕４連勝 女子ワールドカップ

更新日時：2017年7月7日(金) PM 04:09
　ソフトボール女子のワールドカップ（Ｗ杯）は６日、米オクラホマシティーで１次リーグが行われ、日本はメキシコに８―１の五回コールドゲーム、フィリピンに１１―１の四回コールドゲームで圧勝し、開幕からの連勝を４に伸ばした。（共同）

 

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