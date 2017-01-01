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ソフト女子、米国に敗れる 初黒星、ワールドカップ

更新日時：2017年7月8日(土) PM 02:31
　ソフトボール女子のワールドカップ（Ｗ杯）は７日、米オクラホマシティーで１次リーグが行われ、日本はオーストラリアに８―０で五回コールドゲーム勝ちした後、米国に０―５で敗れ初黒星を喫した。通算５勝１敗。（共同）

 

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