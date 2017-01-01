文字サイズを変更する
HOME
>
全国のニュース
全国のニュース
ツイート
ソフト女子、米国に敗れる 初黒星、ワールドカップ
更新日時：2017年7月8日(土) PM 02:31
ソフトボール女子のワールドカップ（Ｗ杯）は７日、米オクラホマシティーで１次リーグが行われ、日本はオーストラリアに８―０で五回コールドゲーム勝ちした後、米国に０―５で敗れ初黒星を喫した。通算５勝１敗。（共同）
１つ前へ戻る
上毛新聞ニュースHOMEへ
全国の主なニュース
被爆者、禁止条約批准訴え 「核の終わりの始まり」
豪雨死者１６人に、不明１５人 有明海で４遺体、被災者か
米ロ、シリア部分停戦合意 首脳会談、関係修復へ一歩
萩生田官房副長官が兼職届未提出 加計傘下の名誉客員教授
日ロ、共同活動へ検討加速 来月に次官級協議で合意
ドジャース前田は５回投げ７勝目 ロイヤルズ戦
米離脱後も温暖化対策継続 Ｇ２０、パリ協定を順守
次郎長生家がリニューアル 静岡・清水、往時の姿取り戻す
上毛読者クラブ 風っ子
ニュース動画
すみかくらぶ
新卒就活サイト「Web-JUMPS」
求人情報「求人サンデー」
みのりくらぶ
テレ９
健康通信くらぶ
上毛新聞社の本
群馬県のニュース 週間ランキング
草津・湯畑 国名勝に 県内８件目･･･
中学教員 ４人に１人が「過労死ライ･･･
上毛かるた 誕生70年でブーム 新た･･･
持ち主判明、現金返還 沼田の「廃･･･
公衆トイレ破壊相次ぐ ２年で11カ所･･･
線路に放置自転車 高崎線新町駅付･･･
「死ぬなんて言わず、やってみよう･･･
映画「お前はまだグンマを知らない･･･
覚醒剤使用に無罪 「尿の採取手続き･･･
「デキ」93年の運行感謝 シーメンス･･･
上毛新聞の特集
“ぐんま愛” 職と起業関連記事特集
高校野球情報
高校野球 試合結果
小中学生スポーツ特別紙面 写真プレゼント
教職員異動お試し版
花ごよみ
世界遺産関連記事
選挙2017
三山春秋
視点 オピニオン２１
電子速報
みのりくらぶ
健康・医療情報サイト 健康通信くらぶ
URLを携帯へ転送 右のQRコードから上毛新聞モバイルサイト「じょうもばいる」にアクセスできます
上毛新聞ニュースに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。
Copyright JOMO SHINBUN. All right reserved.
上毛新聞社/
371-8666 群馬県前橋市古市町1-50-21
47NEWS参加社
一覧
北海道新聞
室蘭民報
河北新報
東奥日報
デーリー東北
秋田魁新報
山形新聞
岩手日報
福島民報
福島民友新聞
産業経済新聞
日本経済新聞
ジャパンタイムズ
下野新聞
茨城新聞
上毛新聞
千葉日報
神奈川新聞
埼玉新聞
山梨日日新聞
信濃毎日新聞
新潟日報
中日新聞
中部経済新聞
伊勢新聞
静岡新聞
岐阜新聞
北日本新聞
北國新聞
福井新聞
京都新聞
神戸新聞
奈良新聞
紀伊民報
山陽新聞
中国新聞
日本海新聞
山口新聞
山陰中央新報
四国新聞
愛媛新聞
徳島新聞
高知新聞
西日本新聞
大分合同新聞
宮崎日日新聞
長崎新聞
佐賀新聞
熊本日日新聞
南日本新聞
沖縄タイムス
琉球新報
共同通信