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日２―５ソ（８日） ソフトバンクが初の６連勝

更新日時：2017年7月8日(土) PM 06:08
　ソフトバンクが今季初の６連勝。一回に柳田の３試合連続の２３号２ランで先制し、三回にも柳田の中前打で１点を加えた。３―２の七回には高田の適時打で突き放した。千賀は６回２失点で５月２８日以来の７勝目。日本ハムは５連敗。

 

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