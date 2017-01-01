ソフトバンクが今季初の６連勝。一回に柳田の３試合連続の２３号２ランで先制し、三回にも柳田の中前打で１点を加えた。３―２の七回には高田の適時打で突き放した。千賀は６回２失点で５月２８日以来の７勝目。日本ハムは５連敗。