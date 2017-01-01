ロッテが五回に暴投で追い付き、六回にパラデスと中村の適時打で２点を勝ち越した。八回は中村が２点三塁打を放ち、九回にも三木の適時打でダメを押した。唐川は八回途中まで２安打で２点に抑えて４勝目。オリックスは４連敗。