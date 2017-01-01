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楽４―２西（８日） アマダーが勝ち越し打

更新日時：2017年7月8日(土) PM 07:21
　楽天は２―２の八回無死満塁から代打アマダーの２点二塁打で勝ち越した。八回に投げたハーマンが２勝目。九回は松井裕が締め２４セーブ目。西武は八回に代打山川の２ランで追い付いたがシュリッターが崩れ、連勝は４で止まった。

 

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