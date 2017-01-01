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楽５―４西（９日） 楽天、逆転で首位浮上

更新日時：2017年7月9日(日) PM 04:27
　楽天が逆転勝ちで再び首位に浮上した。ウィーラーが０―４の一回に２点適時打、三回には２ランを放って同点。七回に銀次の中前適時打で１点を勝ち越した。西武は一回にメヒアの３ランなどで先行しながら逃げ切れなかった。

 

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