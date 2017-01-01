楽天が逆転勝ちで再び首位に浮上した。ウィーラーが０―４の一回に２点適時打、三回には２ランを放って同点。七回に銀次の中前適時打で１点を勝ち越した。西武は一回にメヒアの３ランなどで先行しながら逃げ切れなかった。