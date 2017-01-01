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日銀、５地域の景気判断引き上げ さくらリポート

更新日時：2017年7月10日(月) PM 02:56
　日銀は１０日、７月の地域経済報告（さくらリポート）を発表し、全国９地域のうち、北海道、関東甲信越、近畿、中国、九州・沖縄の５地域で景気判断を引き上げた。他の４地域は据え置いた。

 

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