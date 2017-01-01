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新体操、喜田がボールで７位 チャレンジカップ
更新日時：2017年7月10日(月) PM 06:12
新体操のチャレンジカップは９日、ベルリンで行われ、個人種目別決勝のボールで喜田純鈴（エンジェルＲＧ・カガワ日中）は１５・０５０点で７位だった。８日までの個人総合は喜田が９位、柴山瑠莉子（イオン）が１３位。（共同）
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