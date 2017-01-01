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巨３―２ヤ（１０日） 巨人・田口が８勝目

更新日時：2017年7月10日(月) PM 08:05
　巨人は０―２の六回に村田、亀井の連続適時打で追い付き、七回に長野の２戦連発となる７号ソロで勝ち越した。田口は８回２失点でリーグトップに並ぶ８勝目。九回はカミネロがしのいだ。ヤクルトは今季２度目の８連敗で５０敗目。

 

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