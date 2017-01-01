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オ１１―０日（１０日） オリックスが大勝

更新日時：2017年7月10日(月) PM 09:07
　オリックスが大勝した。一回に吉田正の１号２ラン、ロメロの１５号ソロで先行すると、その後も着実に加点した。３年目の山崎福が４月１５日以来の２勝目をプロ初完封で飾った。日本ハムは今季１０度目の零敗を喫した。

 

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