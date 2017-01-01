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ホッケー、日本女子が初勝利 ワールドリーグ準決勝Ｒ

更新日時：2017年7月13日(木) AM 12:13
　来年のワールドカップ（Ｗ杯）予選を兼ねたホッケーのワールドリーグ準決勝ラウンドは１２日、ヨハネスブルクで女子の１次リーグが行われ、Ａ組の日本はイングランドを１―０で下して初勝利を挙げ、通算成績を１勝１分けとした。（共同）

 

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