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東証、７５円高 ９時１５分現在

更新日時：2017年7月13日(木) AM 09:41
　１３日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前日終値比７５円０４銭高の２万０１７３円４２銭となった。

 

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