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東証４４円高 午前９時１５分現在

更新日時：2017年7月14日(金) AM 09:34
　１４日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前日終値比４４円高２万０１４４円３４銭となった。

 

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