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スポーツクライミング是永が２位 Ｗ杯、波田は３位

更新日時：2017年7月14日(金) AM 10:32
　スポーツクライミングのワールドカップ（Ｗ杯）は１３日、フランスのシャモニーでリード第２戦が行われ、８人による男子の決勝で是永敬一郎が２位、波田悠貴（ともに埼玉県連盟）が３位だった。（共同）

 

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