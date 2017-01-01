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ヤンキースのピネダ右肘靱帯断裂 １０日間の故障者リストに

更新日時：2017年7月15日(土) AM 09:21
　米大リーグで田中の所属するヤンキースは１４日、先発右腕ピネダが右肘靱帯部分断裂と診断され、１０日間の故障者リスト（ＤＬ）に入ったと発表した。今季中には復帰できない見込み。１７試合に先発して８勝４敗、防御率４・３９だった。（共同）

 

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