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２Ａジャクソン、中後は２敗目 Ｄバックス傘下のマイナー

更新日時：2017年7月15日(土) PM 02:00
　米大リーグ、ダイヤモンドバックス傘下のマイナー、２Ａジャクソンの中後は１４日、モンゴメリー戦の七回から３番手で登板し、１回２／３を３安打３失点（自責点０）、２三振１四球で２敗目（１勝）を喫した。（共同）

 

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