文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

日米大学野球、日本が延長制す 通算１勝１敗

更新日時：2017年7月15日(土) PM 03:34
　第４１回日米大学野球選手権は１４日、米マサチューセッツ州ブロックトンで行われ、日本は米国を６―３で破って初勝利を挙げ、通算１勝１敗とした。タイブレークに突入した２―２の延長十回に４点を奪い、相手の反撃を１点に抑えた。（共同）

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ