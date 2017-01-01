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大林が１５～１８歳の部で優勝 ゴルフの世界ジュニア選手権

更新日時：2017年7月15日(土) PM 05:07
　ゴルフの世界ジュニア選手権は１４日、米カリフォルニア州ラホヤのトーリーパインズＧＣで１５～１８歳の部の最終ラウンドが行われ、女子は大林奈央（兵庫・相生学院高）が６６をマークして通算１４アンダー、２７４で優勝した。平岡瑠依（大阪学芸高）が８アンダーで３位。男子は河本力（愛媛・松山聖陵高）が６位となった。（共同）

 

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