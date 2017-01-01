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女子バレー、日本は白星発進 世界ジュニア選手権

更新日時：2017年7月15日(土) PM 05:39
　バレーボール女子の世界ジュニア選手権は１４日、メキシコのボカデルリオなどで開幕し、１次リーグＤ組の日本はアルゼンチンに３―０で勝って白星発進した。大会は１６チームが４組に分かれて１次リーグを戦い、各組上位２チームが４強入りを懸けた２次リーグに進む。（共同）

 

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