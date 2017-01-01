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福永祐一騎手がＪＲＡ２千勝 史上８人目、現役５人目

更新日時：2017年7月15日(土) PM 05:59
　日本中央競馬会（ＪＲＡ）の福永祐一騎手は１５日、中京第８レースでキセキに騎乗して１着となり、史上８人目、現役５人目となるＪＲＡ通算２千勝を達成した。４０歳７カ月での達成は、武豊騎手の３３歳６カ月に次ぐ史上２番目の若さ。

 

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