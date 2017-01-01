日本中央競馬会（ＪＲＡ）の福永祐一騎手は１５日、中京第８レースでキセキに騎乗して１着となり、史上８人目、現役５人目となるＪＲＡ通算２千勝を達成した。４０歳７カ月での達成は、武豊騎手の３３歳６カ月に次ぐ史上２番目の若さ。