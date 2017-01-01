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台風４号が発生 南シナ海、ゆっくりと西北西へ

更新日時：2017年7月15日(土) PM 05:06
　気象庁によると、１５日午後３時ごろ、南シナ海で熱帯低気圧が台風４号になった。ゆっくりとした速さで西北西へ進んだ。中心気圧は９９８ヘクトパスカル、最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートル。中心から半径４４０キロ以内が風速１５メートル以上の強風域。

 

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