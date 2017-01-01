文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

パラ陸上、和田伸也が銅メダル 世界選手権、男子５０００ｍ

更新日時：2017年7月16日(日) AM 05:58
　【ロンドン共同】パラ陸上の世界選手権は１５日、ロンドンで行われ、男子５０００メートル（視覚障害Ｔ１１）の和田伸也（賀茂川パートナーズ）が３位に入り、銅メダルを獲得した。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ